Programma en afgelastingen amateurvoetbal

VOETBAL - Koning Winter doet dit weekend zijn intrede in Nederland, waardoor niet alle amateurwedstrijden zaterdag doorgaan.

De wedstrijden hieronder zijn inmiddels afgelast (de lijst wordt continu aangevuld. Missen we een afgelast duel? Geef het door via onzeclub@rtvdrenthe.nl of via twitter @drenthesport)Winsum-NoordscheschutKlazienaveen-GramsbergenVIOD-RijperkerkGlimmen-MamioNoordwolde-Groen GeelBant-Hardenberg'85Hollandscheveld-HoogeveenStaphorst-Sparta NijkerkBSVV-NieuwleusenLoppersum-LTCBekijk hieronder het complete programma van vanmiddag.