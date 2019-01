Deel dit artikel:













Cassata #18: Wat maakt de gemeente zo'n moeilijk bedrijf? En wat moet je met lege kerken? In Cassata aandacht voor het werk bij een gemeente, leegstaande kerken en brexit

In deze nieuwe aflevering van Cassata gaan we het hebben over het werk bij een gemeente: het rommelt namelijk in de gemeente Midden-Drenthe en dat gebeurde in Drentse gemeenten al wel vaker. Wat maakt de gemeente zo'n moeilijk bedrijf? Verder in Cassata de vraag wat je met lege kerken moet, bijvoorbeeld in Hoogeveen en Meppel. En: de hele wereld vreest de brexit, maar een Drentse ondernemer ziet wel brood in de Britten. Speciale tafelgast is oud-SP'er Ko Vester, nu lijsttrekker voor de OPD bij de Statenverkiezingen.

Onderwerpen

01.57 - Speciale tafelgast in aanloop naar de Statenverkiezingen is Ko Vester. Hij werd door de SP aan de kant geschoven en zit nu in de Staten voor de Onafhankelijke Partij Drenthe (OPD). Wat gaat hij bij de komende Statenverkiezingen doen?



05.56 - Midden-Drenthe ontslaat de gemeentesecretaris om de angstcultuur te veranderen, maar ook in andere gemeenten liep het in de afgelopen jaren niet altijd soepel. Hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring en VVD-raadslid Gezinus Pieters leggen uit wat de gemeente zo’n moeilijk bedrijf maakt.



22.03 - Statenlid Ko Vester doet ook bij de komende Statenverkiezingen mee. Hoe denkt hij kiezers over te halen op de OPD te stemmen? En wat maakt zijn partij zo uniek?



24.39 - Kerken zijn mooie, vaak geliefde gebouwen in veel steden en dorpen. Alleen: wat moet je met kerken die leeg komen te staan? Preses Leon ’t Hart van de Hoogeveensche Protestantse Kerk geeft zijn mening.



36.04 - Het Verenigd Koninkrijk is al maanden in de ban van de brexit. Ondanks die naderende EU-uittreding ziet ondernemer Robert Milder van Van Sant Innovations brood in de Britten. Hij sleepte in een tv-programma van de BBC 70.000 pond binnen voor een marketingcampagne in het Verenigd Koninkrijk.



46.51 - Ko Vester geeft een voorproefje van de standpunten van zijn OPD over Drentse onderwerpen. Mag FC Emmen provinciegeld kosten bijvoorbeeld? En een Formule 1 in Assen dan?



55.43 - Radioforum met Ko Vester (lijsttrekker OPD), Jacob Bruintjes (voorzitter PvdA Drenthe) en Agnes Mulder (CDA-Tweede Kamerlid)



Presentatie

Marjan Koekoek



Gasten

Ko Vester (lijsttrekker OPD)

Gezinus Pieters (raadslid VVD Tynaarlo)

Herman Bröring (hoogleraar bestuursrecht RUG)

Leon 't Hart (​preses van de Hoogeveense Protestantse Kerk)

Robert Milder (directeur van Van de Sant Innovations uit Emmen)

Jacob Bruintjes (voorzitter PvdA Drenthe)

Agnes Mulder (CDA-Tweede Kamerlid)