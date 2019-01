Hoe goed ben jij op de hoogte van het nieuws van deze week?

Hoe goed ben jij op de hoogte van het nieuws van afgelopen week? Test je kennis met de nieuwe RTV Drenthe-nieuwsquiz.

Negen nieuwsfeiten. Negen vragen. Weet jij iets over de oefening van leerling-militairen in Drenthe? Heb je alles opgeschreven over de zaak van de 'hotelpiraten' en de nieuwe aanwinst van het Van Gogh Museum in Veenoord/Nieuw-Amsterdam? Test of jij het Drentse nieuws van deze week écht goed gevolgd hebt. Succes!