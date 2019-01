Deel dit artikel:













ACV-morst dure punten tegen CSV Apeldoorn ACV bestookt het doel van CSV Apeldoorn (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - ACV heeft in de eerste wedstrijd na de wintersport twee dure punten laten liggen. Tegen CSV Apeldoorn werd met 1-1 gelijkgespeeld. Door het puntenverlies zakken de Assenaren naar de zesde plek op de ranglijst van de hoofdklasse B.

Geschreven door René Posthuma

Hoe zou de wedstrijd zijn verlopen als Jonah van der Werf binnen drie minuten alleen voor doelman Patrick Jansen de bal 30 centimeter naar links had gespeeld en niet net naast had geschoten? We zullen het nooit weten. Maar ACV verzuimde vroeg in de wedstrijd op voorsprong te komen.



Weinig kansen

De thuisploeg was weliswaar de bovenliggende partij, maar de toeschouwers moesten lang wachten op de volgende kans voor de Assenaren. Sterker nog, de beste kansen waren voor de gasten uit Apeldoorn. Het was aan doelman Ben Wormmeester te danken dat het na een half uur spelen nog 0-0 stond.



Na ruim 32 minuten spelen nam ACV toch de leiding. Na goed voorbereidend werk van Van der Werf gaf Erik Eleveld de bal het laatste zetje over de doellijn. ACV ging rusten met een 1-0 voorsprong.



Blessure Wormmeester

Na rust bleef doelman Wormmeester geblesseerd in de kleedkamer achter en werd vervangen door Jelmer Kiewit. Na een kleine twintig minuten moest Kiewit vissen. Guus de Vries stapte verkeerd in, waarna de verdediger een overtreding moest maken, die door Jammaro Diks achter Kiewit werd geschoten. De doelman stond erbij en keek erna.



In een open wedstrijd gingen beide ploegen op zoek naar een beter resultaat. Met name in de slotfase kwam het doel van Apeldoorn onder druk te staan, maar gescoord werd er niet meer.