Directeur Kamp Westerbork niet eens met Joodse kritiek

Op sociale media is ophef ontstaan over de locatie die is aangewezen als startpunt voor de Nacht van de Vluchteling. De start moet plaatsvinden bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork en daar is niet iedereen het mee eens.

Op 9 oktober 1939 kwamen de eerste 22 vluchtelingen aan in het Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork. In de volgende maanden werden honderden vluchtelingen in het kamp ondergebracht. Meer informatie over de geschiedenis van Kamp Westerbork .