'Massaal' protest van tweehonderd gele hesjes in Emmen

Honderdvijftig tot tweehonderd gele hesjes demonstreerden vandaag in Emmen. Meer dan de voorgaande vier keer in Emmen, maar een lichte tegenvaller was de opkomst wel voor de organisatoren. Ze hadden gehoopt op drie- tot vierhonderd man.

Het gele hesjesprotest begon in Emmen op 15 december . De deelnemers delen één gezamenlijk idee: ontevredenheid over het overheidsbeleid. Want of het nou gaat om de armoede, het gebrek aan huurwoningen, het klimaatakkoord, de BTW-verhoging, de benzineprijzen, de zorg of de medicijnkosten; de gele hesjes in Emmen hebben reden genoeg om te protesteren.Gea Boekholt is één van de drijvende krachten van de protestbeweging. De opkomst valt haar tegen. "Nee, in principe moeten er nog veel meer mensen bij komen. De mensen moeten wakker worden en strijden tegen deze regering."Vanaf het Raadhuisplein begint om ongeveer half twee een demonstratieve optocht door de binnenstad van Emmen. Boekholt loopt voorop, achter het spandoek 'Gele Hesjes Emmen, ook voor u!'. De politie houdt de stoet van een afstandje nauwlettend in de gaten.Voor de vijfde keer loopt ook Ton Pleiter mee. Hij heeft een zwarte hoed met een fluorescerende strik op zijn hoofd. Den Haag moet eens zien dat het voor de mensen steeds minder wordt, vindt Pleiter. "De groep wordt steeds groter en het is heel vreedzaam. Er wordt nog geen prullenbak vernield."De meeste omstanders schenken weinig aandacht aan de optocht. Een enkeling is in wel sympathisant, zoals Dirkje Scholtens uit Musselkanaal. Ze is toevallig in Emmen en zou in haar eigen woonplaats mee hebben gelopen. Ook zij zegt: "Ze mogen wel een keer horen hoe wij er over denken. Alles wordt duurder en daar ben ik het niet mee eens."