Scorende Miedema wint met Oranje nipt van Zuid-Afrika Miedema maakte de 0-2 tegen Zuid-Afrika (Foto: Vincent Jannink/ANP)

Vivianne Miedema uit Hoogeveen heeft met het Nederlands elftal in de voorbereiding op het WK een benauwde overwinning geboekt op Zuid-Afrika. De Europees kampioen versloeg het gastland in Kaapstad met 1-2.

Het eerste doelpunt van de oefenwedstrijd kwam al in de tweede minuut op naam van Sherida Spitse.



Miedema verdubbelde de voorsprong in de 19e minuut met een schuiver vanaf de rand van het zestienmetergebied. De spits van Arsenal vierde haar 54e doelpunt in de nationale ploeg, nog vijf minder dan recordhoudster Manon Melis.



Afrikanen haken aan

Zuid-Afrika kwam in de 33e minuut terug na een mislukte terugspeelbal van Danique Kerkdijk. Thembi Kgatlana profiteerde daarvan en schoot de 1-2 binnen.



De Afrikanen, die komende zomer in Frankrijk debuteren op het WK, kregen via Jermaine Seoposenwe een grote kans. Haar schot was echter te zwak, waardoor Van Veenendaal redding kon brengen.



Doelpuntenmaker Spitse speelde tegen Zuid-Afrika overigens haar 156e interland en evenaarde daarmee Annemieke Kiesel-Griffioen als recordinternational van de 'Leeuwinnen'.



Voorbereiding op WK

De voetbalsters werken de komende maanden toe naar het WK in Frankrijk, dat in juni begint. Oranje doet bij wijze van voorbereiding in maart nog mee aan de Algarve Cup, waar de Nederlandse vrouwen de titel verdedigen. Op dat toernooi is Nederland ingedeeld in een pot met WK-deelnemers Polen en Spanje.