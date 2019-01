Deel dit artikel:













Fragiel natuurfenomeen in Drentse beukenbossen: ijshaar Ijshaar komt voor op dun dood beukenhout (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) Door de vorm van het ijshaar is de bijnaam baard van Koning Winter (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) Boswachter Evert Thomas van Staatsbosbeheer (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Op Twitter verschijnen prachtige plaatjes van ijshaar in de Drentse bossen. De foto's zijn gemaakt door wandelaars, die met het fijne winterweer de natuur in trekken. Ook ROEG!-boswachter Evert Thomas ziet het fenomeen in zijn boswachterij Hart van Drenthe in Schoonloo. Maar wat is ijshaar eigenlijk?

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

"IJshaar komt voor op dood, dun beukenhout. Daar zitten schimmels in en die ademen door kleine gaatjes in het hout. Alleen bij lichte vorst in combinatie met wat hogere luchtvochtigheid zet die adem zich om in ijs. Daardoor ontstaan honderden fijne haartjes", legt Thomas uit.



's Ochtends beste kwaliteit

In de boswachterij Schoonloo ligt nog een beetje sneeuw. Daardoor is het ijshaar wat lastig te vinden, want de meeste dode takken liggen op de grond. Maar de schimmel zit ook in kleine laaghangende beukentakken die niet zo best meer zijn.



Ondertussen is het half tien geworden en dringt de zon de boswachterij binnen. "Je moet het wel 's ochtends gaan bekijken. IJshaar is zeer fragiel. Dat kun je uitproberen door er tegen aan te ademen. Dan verschijnt het letterlijk als sneeuw voor de zon. Dus zodra de zon er een tijdje op staat, is het ook verdwenen."



De baard van Koning Winter

Maar juist in het licht van de zon staat schittert het ijs als engelenhaar. De bijnaam van ijshaar is daarom ook wel de baard van Koning Winter. Door de goede weersomstandigheden is het ijshaar waarschijnlijk ook morgenochtend nog te zien in de boswachterij van Schoonloo. Alleen op dood beukenhout dus en af en toe een keer op een eik.