Elim verliest ongeslagen status in Overijssel Elim heeft de eerste nederlaag geleden (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

VOETBAL - Elim, de koploper in de derde klasse D, heeft zich verslikt in Lutten. In Overijssel maakte de thuisploeg de enige goal van het treffen op kunstgras, waardoor de rood-witten de ongeslagen status kwijtraken.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Elim-coach Jan-Otto Benjamins kon in Slagharen niet beschikken over topschutter Mike Benjamins. De spits zat een schorsing uit. Na een sterke start van Lutten controleerde Elim het vervolg van de eerste helft.



Wesley Boertien

Na de pauze zorgden Jarno Prijs en Daymen Doldersum voor speldenprikjes. De enige goal viel aan de andere kant. Lutten-aanvaller Ronald Kosse passeerde goalie Alex Padding met een kopbal.



In de slotfase stuurde Benjamins Wesley Boertien naar voren. De centrale verdediger hielp in het strafschopgebied de grootste kans van Elim om zeep.



SVM Marknesse

Zo is Elim voor het eerst dit seizoen geklopt. Door de nederlaag ziet de koploper de concurrentie naderen. SVM Marknesse heeft een punt minder dan Elim, dat met 30 punten de derde klasse D aanvoert.