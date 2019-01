Deel dit artikel:













Alpencross Assen: eindelijk jeugdveldrijden in de eigen regio Het is buffelen tijdens de Alpencross Assen (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) Rianne Nieuwenhuis won in categorie 3: 'pittig parcours!' (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) Veldrijden wil prima op de oude freestylebaan in Assen (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) Zwaar parcours en zeker voor herhaling vatbaar, vindt renner Thom van der Werf uit Annen (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) Een blije organisator Alwin Haverdings van de Meteoor (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Veldrijden is populair onder jonge wielrenners. Door het succes van topsporters als Fleur Nagengast en Matthieu van der Poel kan de sport rekenen op een grote aanwas in de jeugdteams. Maar helaas voor de jeugd uit het Noorden zijn de wedstrijden vaak in het zuiden van ons land.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

Wielervereniging de Meteoor Assen-Roden heeft daar wat op gevonden: de Alpencross Assen, voor het eerst verreden op de in onbruik geraakte freestylebaan bij Kloosterveen.



Eens niet vroeg op

"Vaak moet je al een dag voor de wedstrijd naar een locatie in het zuiden. Dan moet je daar overnachten en lang reizen. Nu kan het in één dag en hoef je niet zo vroeg op", vertellen jeugdrenners Thom van der Werff uit Annen en Rianne Nieuwenhuis uit Assen, beiden rijdend voor de Meteoor.



De oude freestylebaan blijkt prima geschikt voor veldrijden. Alwin Haverdings van de wedstrijdorganisatie: "Veel heuveltjes, bochtjes en een prachtig lang langzaam stijgend stuk. We horen goede verhalen van de rijders, maar weten ook dat ze het een pittig parcours vinden."



Veel modder

Dat beamen de jonge rijders Thom en Rianne (winnaar categorie 3 met 20 seconden voorsprong). "Het is wel zwaar, met een steile klim en en veel modder. En technisch moeilijk, doordat er behalve modder ook wat ijs ligt. Dat zie je niet door de bulten en de bochten." Dat blijkt ook wel uit enkele valpartijen. "Er zit veel uitdaging in het parcours vanwege de schuine wand" vult jeugdrenner Julia van der Meulen van de Zwaluwen uit Almelo aan.



Kortom: voor herhaling vatbaar. En daar gaat de wedstrijdorganisatie van de Meteoor ook op inzetten, belooft organisator Haverdings.