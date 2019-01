Deel dit artikel:













Dames Sudosa-Desto winnen topper overtuigend en verstevigen koppositie De dames van Sudosa-Desto boeken een belangrijke overwinning op VC Sneek. (Foto: RTV Drenthe/Myon Padding)

VOLLEYBAL - De volleybaldames van Sudosa-Desto hebben vanavond in eigen huis goede zaken gedaan. Directe concurrent en nummer twee van de ranglijst VC Sneek werd met overtuiging van het veld geveegd. Het werd een glansrijke 4-0 overwinning tijdens de topper van de Eerste Divisie A.

Vooral de eerste set was de ploeg van trainer Mark Afman niet te stoppen. Met een verschil van negen punten werd de eerste set gewonnen (25-16) en direct de eerste klap uitgedeeld aan de Friezen. "We hebben het heel goed gedaan, ik ben heel trots op de meiden. We hadden vorige week een lastige wedstrijd tegen Zwolle, de nummer laatst. Zij hadden eigenlijk recht op een set, maar die hebben ze niet gekregen. Dat is ook wel de klasse van ons. Maar het liep nog niet zo lekker in de eerste seizoenshelft als nu, dus dan is het extra lekker dat je deze pot wint en heer en meester van het eerste tot het laatste punt bent."



Set twee en drie 25-21

Ook de opvolgende drie sets waren overtuigend voor de Assenaren. De ploeg liet zien de betere van de twee te zijn. De gasten maakten ook fouten, waar Sudosa-Desto van profiteerde. "Ja, voor hetzelfde geld was de tweede set precies omgekeerd van de eerste, maar sneek maakte vooral veel fouten. Ze serveerden veel fouten en dat is voor ons makkelijk, maar je weet ook dat als ze dat de tweede set niet meer doen, het weer een andere wedstrijd wordt. We hebben met de serve genoeg druk gezet zodat zij niet helemaal vrijuit konden spelen," constateert Afman.



Sneek ging voor set vier, maar Sudosa-Desto pakt hem

In de vierde en laatste set zag Sudosa-Desto zichzelf toch nog op achterstand komen. Toch wisten de dames het verstand er weer bij te krijgen en de set naar hun hand te zetten. Iets wat ze vorige week ook deden, tegen Zwolle. "Wij wilden gewoon heel graag ook die laatste set pakken. We kwamen achter, maar ik heb tegen de meiden gezegd dat Sneek voor die ene set ging, maar dat wij die ook graag wilden. Anders ga je met een klotegevoel van het veld terwijl je wel de wedstrijd wint. We moesten nog even alle zeilen bij zetten en er weer net zo hard voor werken als voor de eerste drie sets. Maar de knop ging om en we wonnen hem. Grote klasse", zegt Afman trots.



Versteviging koppositie

Door de grote en belangrijke overwinning verstevigt Sudosa-Desto de koppositie. De ploeg staat nu negen punten los van de nummer twee, DBS. Sneek zakt door het verlies naar de derde plek.