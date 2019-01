Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Tweede achtereenvolgende zege voor Tjoba Tjoba won voor de tweede keer op rij, maar staat nog altijd laatste (foto: Archief RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - Het was lang wachten op een zege, maar nadat Hake Tjoba vorig weekend won van Dynamo Tubbergen lijkt een ban gebroken. In Klazienaveen versloeg de thuisploeg van trainer Tjarko Muis tegenstander Bolsward met 3-1. Tjoba blijft ondanks de zege wel hekkensluiter in de Eerste divisie A.

Al enkele keren was Tjoba dichtbij een overwinning, maar de 1-3 zege in de uitwedstrijd tegen Dynamo Tubbergen kwam als een verlossing. En nu het juk eraf lijkt te zijn werd zaterdagavond de tweede overwinning van het seizoen gevierd.



Tjoba begon de eerste set sterk en trok uiteindelijk in 25-17 aan het langste eind. Alleen de tweede set werd verloren in 23-25, maar de thuisploeg liet zich daardoor klaarblijkelijk niet van de wijs brengen.



In de derde en vierde set moest strijd geleverd worden, maar het team in degradatienood wist met 25-20 en 25-22 beide sets te winnen. De 3-1 zege levert de ploeg vier belangrijke en zeer nodige punten op, maar in de tussenstand weet Tjoba niet te klimmen. Naaste concurrent Zwolle liep door een soevereine 4-0 zege zelfs een punt uit op de Klazienaveners.