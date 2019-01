Deel dit artikel:













HZVV start nieuw jaar met moeizame zege HZVV op jacht naar een treffer tegen d'Olde Veste'54

VOETBAL - HZVV heeft de eerste wedstrijd na de winterstop gewonnen. Op eigen veld werd d'Olde Veste '54 met 2-1 verslagen. Beide treffers van de thuisclub werden gemaakt door Fabian Stevens.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Door de driepunter blijft HZVV souverein koploper in de 1e klasse E met 34 punten uit 13 duels. Het gat naar de eerste concurrent, Oranje Nassau (dat met 3-7 won van Gorecht), bedraagt zeven punten. Winsum, dat derde staat en niet in actie kwam vandaag, heeft 8 punten achterstand maar een duel minder gespeeld.



Spannend tot laatste minuut

HZVV kende een moeizame middag. De gasten uit Steenwijk startten feller en sterker en bleven, omdat HZVV verzuimde bij 2-1 het duel te beslissen, tot de allerlaatste seconde in de wedstrijd. Sterker nog in de extra tijd kreeg invaller Gerald Kloeten nog een enorme kans op de gelijkmaker, maar gelukkig voor HZVV ging zijn inzet ver naast.



Srafschop

|HZVV kwam vlak voor rust op voorsprong uit een penalty, na een overtreding op Sander Dzemidzic die werd vastgehouden. Stevens benutte dit buitenkansje, door de bal via de onderkant van de lat raak te schieten.



1-1 en 2-1

Tien minuten na rust kwam d'Olde Veste'54 op 1-1. Een prima aanval werd afgerond door Patrick de Vente. HZVV had maar even nodig om de nieuwe voorsprong te pakken. In de omschakeling, waar HZVV, het vanmiddag toch wel van moest hebben, schoot Stevens vijf minuten na de gelijkmaker de 2-1 binnen.



Kansen

Met de snelle Luke Millar als invaller (en later kwam daar ook nog Kelly Joao bij) kreeg HZVV grote kansen op de 3-1, maar paal, doelman Luuk Dorland en eigen scherpte (of beter onscherpte) zorgden toch nog voor een spannend slot.