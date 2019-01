Programma en afgelastingen zondagvoetbal

VOETBAL - Het eerste voetbalweekend na de winterstop wordt geteisterd door de vorst. Veel wedstrijden gaan ook zondag niet door.

De wedstrijden hieronder zijn inmiddels afgelast (de lijst wordt continu aangevuld. Missen we een afgelast duel? Geef het door via onzeclub@rtvdrenthe.nl of via twitter @drenthesport)Silvolde-HoogeveenWVV-GRC GroningenVKW-EmmenPeize-ASVBOlyphia-HoogezandRolder Boys-DedemsvaartValthermond-ZuidwoldeGieten-SVZMuntendam-Veendam 1894HSC-AmicitiaVAKO-Nieuw RodenSVV'04-SleenDalen-WeerdingeRuinerwold-ProtosDwingeloo-OldeholtpadeRead Swart-ThorTrinitas-Dio OosterwoldeSmilde'94-HOCGieterveen-GasselternijveenMOVV-WesterwoldePJC-AmboinaAlle wedstrijden zijn afgelastWapserveen -WillemsoordUffelte-Old ForwardBEW-GiethoornHoonhorst-Diever WapseAlteveer-Weiteveense BoysZwartemeerse Boys-JVVEEC-SVBCRoswinkel-BuinenBekijk hieronder het complete programma van vanmiddag.