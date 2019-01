Geert Vos Bad boekt recordwinst en gaat gewoon open in 2019

Het Geert Vos Bad in Erica heeft een topjaar achter de rug. In het zwemseizoen van 2018 boekte het zwembad meer dan drie keer de winst van de vijf voorgaande jaren bij elkaar.

Daardoor is er meer dan genoeg geld in kas voor een voorlopig herstel van de coating van het zwembad. Die belangrijke laag op de bodem van het bad is er in Erica slecht aan toe. Eerder waren er zorgen of het bad aankomend seizoen wel open zou kunnen - een nieuwe coating kost tienduizenden euro's - maar voorzitter Fré Jongsma neemt die zorgen weg. "We gaan voor komend seizoen de plekken repareren die aangetast zijn. Zo gaat de vloer nog een extra jaar mee", zegt Jongsma.Om het zwembad toekomstbestendig te maken, heeft het bestuur meerdere opties bedacht. Er zou een nieuwe coating kunnen worden aangebracht, maar die gaat slechts vijf jaar mee. Dat betekent iedere vijf jaar een investering van tussen de twintig- en vijftigduizend euro.Liever zou Jongsma het bad vervangen door een roestvrijstalen (rvs) zwembad. "Zo'n zwembad hebben ze bijvoorbeeld in Westerbork. Dan ben je voor twintig à dertig jaar van het onderhoud af, maar de aanschaf kost wel veel meer geld."Voor een rvs-zwembad denkt Jongsma meer dan een ton kwijt te zijn en dat geld is voor het zwembad zelf bijna niet op te hoesten. "We gaan nog in gesprek met de gemeente en wie weet kunnen we een regeling treffen. Maar ik denk eerlijk gezegd niet dat ze zomaar veel geld in een rvs-zwembad willen steken", zegt Jongsma.Voorlopig geniet de voorzitter nog even van de goede resultaten van 2018. Die zijn volgens hem behaald dankzij het prachtige zwemweer van afgelopen zomer. Jongsma: "Met name op het aantal dagkaarten die we verkochten maakten we een mooie winst. Het liefst draaien we ieder jaar zo'n zomer, dan kunnen we eens een buffer opbouwen voor onderhoud."Ook is de voorzitter blij met het nieuwe beachveld, waarop onder meer het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi van Erica wordt gehouden. "En de Nederlandse handbaldames onder 16 hebben het zelfs gebruikt voor hun selectietraining", glundert Jongsma.