Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Olhaco neemt afstand van onderstreep met thuiszege op Scylla Olhaco doet met een zege op Scylla goede zaken tegen degradatie (foto: Archief RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - De Volleybalmannen van Olhaco uit Hoogeveen hebben in eigen hal opnieuw een belangrijke zege behaald in de strijd tegen degradatie in de Eerste divisie A. Tegen het hoger geklasseerde Scylla uit Wageningen won Olhaco met 3-1 en hoewel de ploeg daardoor tiende blijft in de ranglijst is het gat met de achtervolgers gegroeid.

Aan elkaar gewaagd

Scylla stond voorafgaand aan het duel op de achtste positie met zes punten voorsprong op Olhaco. Beide teams gaven elkaar tijdens de wedstrijd weinig toe. Olhaco opende de score met een nipte 25-23 setwinst, maar Scylla counterde direct door de tweede set in 20-25 naar zich toe te trekken.



In de derde set was Olhaco in 25-18 opnieuw de betere, en ook in de beslissende vierde set trok de Hoogeveense ploeg in 26-24 de overwinning over de streep. Hierdoor mag Olhaco vier punten bijschrijven voor het klassement.



Stand

Na dertien wedstrijden heeft Olhaco nu 23 punten op het conto staan. Daarmee staat de ploeg één punt achter de nummer negen; Sneek en twee punten achter Scylla. Het gat op de achtervolgers Hovoc en Avior is daarnaast fors groter geworden.



Volgend weekend staat Olhaco een zware kluif te wachten, dan staat de wedstrijd tegen koploper USV Protos uit Utrecht op het programma.