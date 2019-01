Deel dit artikel:













Sudosa-Desto maatje te klein bij nieuwe koploper Rijswijk Sudosa-Desto kon niet opboksen tegen de nieuwe koploper Rijswijk (foto: Archief RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - De heren van Sudosa-Desto hebben in de uitwedstrijd tegen Rijswijk niet weten te stunten. De Assenaren gingen ondanks een goed begin met 3-0 onderuit. De groene formatie blijft hierdoor hekkensluiter in de Topdivisie, terwijl Rijswijk de koppositie over neemt.

In de eerste set gaf Sudosa-Desto het meeste partij in de uitwedstrijd tegen Rijswijk. Uiteindelijk ging die set toch in 25-23 naar de thuisploeg. In de tweede set bleven de Assenaren opnieuw redelijk in het spoor, maar opnieuw kwam de formatie in 25-21 nipt tekort. Door een 25-17 zege in de derde trok Rijswijk de volle buit naar zich toe.



Hierdoor klimt Rijswijk naar de top van de ranglijst, doordat Reflex uit Kampen verloor van Donitas uit Groningen. Sudosa-Desto blijft met vier punten uit twaalf wedstrijden laatste.