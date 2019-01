Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











E&O vergooit punten in slotseconden Een valse start voor E&O in 2019 (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - De mannen van E&O hebben in de slotseconden de punten tegen laagvlieger Volendam 2 vergooit: 26-27. Met nog zestien seconden op de klok hadden de Emmenaren bij een gelijke stand balbezit.

Geschreven door Stijn Steenhuis

E&O schoot zaterdagavond uit de startblokken. Opbouwers Daan Molenbroek, Kilian Tubben en Marnick Houwen zorgden voor kracht naar voren. Hoekspeler Rick Wielage tekende na een kwartier voor de 10-3, waarna Volendam 2 - gecoacht door oud-international Martijn Kappel - in de time-out vluchtte.



Het tweede kwartier van E&O was veel minder. Verdedigend lieten de Emmenaren zich aftroeven. Aan de overkant leidden veel fouten en missers van afstand de geslonken marge bij rust in (15-12).



Pittige voetblessure

Na de pauze dichtte Volendam 2 het gat moeiteloos. Bij 18-19 kwamen de gasten uit het vissersdorp zelfs op voorsprong. Even later zag trainer/coach van E&O Freek Gielen uitblinker Molenbroek uitvallen met een pittige voetblessure.



Met drie goals op rij leek Jorg Eising verlichting te brengen. De ingevallen Emmenaar zorgde voor de gelijkmaker (23-23) en voorsprong (26-24). Na een time-out van de gasten en afspeelfout van E&O stond het een minuut voor tijd opnieuw gelijk.



Stefan Schilder

In de hectische slotminuut hadden de groen-witten met zestien seconden op de klok balbezit. Een snelle afronding kwam in de handen van de doelman van Volendam terecht. Hij bediende topschutter Stefan Schilder op maat. De rappe hoekspeler van Volendam tekende in de laatste seconde voor de winnende treffer.



Dames E&O

De dames van E&O speelden vandaag een uitwedstrijd tegen topper Voorwaarts uit Twello. De partij ging met ruime cijfers verloren: 46-34. Door de zege is Voorwaarts de nieuwe koploper in de Eerste divisie. E&O blijft twaalfde.