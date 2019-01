Deel dit artikel:













Hurry-Up slacht Bevo bij hervatting BENE-League Hurry-Up wint na spannende slotfase van Bevo (foto: Archief RTV Drenthe)

HANDBAL - Bij de hervatting van de BENE-League heeft Hurry-Up in de uitwedstrijd tegen Bevo gelijk een slag geslagen. De ploeg uit Zwartemeer won met 30-31 van de nummer vier op de ranglijst en kan daardoor weer naar boven kijken.

In de eerste helft kwam Hurry-Up na een goed begin weliswaar op achterstand, maar toch bleven de Zwartemeerders in het spoor van het sterker geachte Bevo. Halverwege de wedstrijd was de stand 15-13 in het voordeel van de ploeg uit Panningen.



Gewonnen op dekking

"De dekking stond heel goed, en daar hebben we de wedstrijd uiteindelijk op gewonnen. Toch hadden we in de eerste helft wat moeite om de gecreëerde kansen te benutten," gaf trainer Tim Remer aan.



Na de rust kwam er langzaamaan een kentering in de stand en wist Hurry-Up een voorsprong te pakken. Met twee punten voorsprong gingen de Drenten de slotseconden in. Sjoerd Boonstra werd in die fase na een ongelukkige botsing nog naar de kant gestuurd en Bevo kreeg nog wel een strafworp tegen die onhoudbaar was voor de ingebrachte keeper Jan Sega. Het bleek echter onvoldoende om terug in de wedstrijd te komen. Bij een laatste aanval van Hurry-Up floot de arbitrage af bij een eindstand van 30-31.



Verdiend

"In de tweede helft brachten we keeper Jan Sega in en gingen we met twee cirkelspelers spelen. Hierdoor kregen we wat meer ruimte voor schoten op afstand. De dekking stond toen misschien nog wel beter dan in de eerste helft," aldus Remer. "Die strafbal in de slotfase maakte niks meer uit, of hij er nu inging of niet. We hadden de zege binnen en dat was verdiend. De jongens hebben hard getraind en goed gespeeld. We gaan een mooie terugreis hebben."



Door de twee behaalde punten komt het totaal van Hurry-Up op negen punten uit veertien wedstrijden. Daarmee staat nog altijd negende, maar is het gat op Initia Hasselt teruggebracht naar twee punten.