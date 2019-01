Deel dit artikel:













DOS'46 boekt derde opeenvolgende zege DOS'46 wint in eigen hal voor de derde keer op rij (foto: RTV Drenthe - Ger Hensen)

KORFBAL - DOS'46 heeft de derde degradatiekandidaat in de Korfbal League op rij verslagen. In Nijeveen leverde de confrontatie met KCC een 22-19 zege op.

Geschreven door Ger Hensen

DOS speelde allerminst een topwedstrijd, maar desondanks had de Drentse formatie voortdurend de leiding in handen. Het niveau van de tegenstander uit Capelle aan den IJssel was simpelweg te pover om de thuisclub punten af te snoepen. Vooral dankzij Leander Zwolle ging DOS halverwege het duel met 12-7 aan de leiding. De international nam met vijf rake worpen bijna de helft van de doelpuntenproductie van de Nijeveners voor zijn rekening.



Langste adem

In de tweede helft bleef DOS onder het gewenste niveau acteren en kroop de voorsprong terug tot twee punten. In de laatste tien minuten beschikte het team van coach Pascal Zegwaard evenwel over de langste adem. Met twee treffers in korte tijd was Jelmer Jonker in de slotfase belangrijk voor DOS. De aanvoerder was met zeven doelpunten in totaal de topscorer.



Puntje achterstand

DOS blijft ondanks de overwinning zevende in de Korfbal League, maar hijgt nu in de nek van KZ. De achterstand op de nummer zes is slechts een punt. Volgende week staat de noordelijke derby tegen LDODK op het programma.