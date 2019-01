Deel dit artikel:













Chantal Regter domineert finale Indoor Hartje Drenthe Chantal Regter tijdens de ereronde (foto: Steven Stegen / Rtv Drenthe)

PAARDENSPORT - Chantal Regter zette in de bomvolle manege van de Stroomruiters in Beilende finale van Indoor Hartje Drenthe op haar naam. De 31-jarige amazone uit Assen domineerde de finale, waarin ze zich met twee paarden voor de barrage plaatste.

Geschreven door Steven Stegen

Vijftien combinaties bleven foutloos in het basisparcours, waarbij naast Regter ook Bert-Jan Zuidema uitZuidwolde twee paarden in destrijd had. Zuidema werd met He’s Mylord uiteindelijk derde en moest nog twee amazones voor zich dulden. Maureen Bonder startte in de barrage als tweede en stond na een goede rit met Flierefluiter ruimte tijd aan de leiding.



Toch moest de amazone uit Schoonoord haar meerdere erkennen in Chantal Regter. Regter reed een gewaagde barrage en reed als eerste kanshebber de laatste oxer rechtsom aan. Die gewaagde insteek leverde haar de beslissende voorsprong op.



Toen Albert Zoer als voorlaatste starter eenfout maakte en Regter nogmaals in de baan kwam wist de amazone van Stal Nijboer al dat ze de winst op zak had.



Toch deed ze ook met haar toppaard Quilando een poging om haar rit met Haskal te verbeteren. Dat lukte niet, maar het leverde nog wel de vierde stek op. “Ja, het was Regter tegen Regter vanavond”, lachte de winnares na de huldiging. “Ik had twee paarden en was dus druk op het inrijterrein, ik heb geen concurrenten zien rijden. Maar ik kreeg dus de tip om de laatste wending anders te rijden en dat pakte goed uit.”



Maureen Bonder was meer tevreden met haar tweede plaats. “Mijn paard is nog onervaren en ik reed daarom niet voluit voor de winst. Maat het liep beter dan verwacht. Er deden veel goede paarden mee, dus ik ben super blij met dit resultaat.”