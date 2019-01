Er kan geschaatst worden in Noordlaren!

Schaatsliefhebbers opgelet: er kan vandaag geschaatst worden in Noordlaren.

"De ijsbaan is open; de volgende stap is een marathon", meldt IJsvereniging Noordlaren aan RTV Noord . Het heeft afgelopen nacht zo'n 7 graden gevroren. In Leeuwarden was zelfs sprake van strenge vorst: daar heeft het 10 graden gevroren.Het bestuur van de ijsbaan in Nieuw-Buinen neemt straks een beslissing of daar ook geschaatst kan worden.Volgens Monique Wessels van de ijsbaan ligt er al een mooie laag ijs. "Vannacht zijn we keihard aan het werk geweest. We hebben momenteel nog geen drie centimeter ijs, maar we zijn een eind op weg. Er ligt een mooie ijsvloer. We zijn gisteravond om 22.00 uur begonnen met sproeien en je merkt dat het ijs snel aanzet. Ze zijn tot laat in de beziggeweest, dus de ijsmeester ligt nu nog even op één oor."Of de marathon de komende dagen gehouden kan worden, is volgens weerman Roland van der Zwaag nog afwachten. Komende nacht wordt opnieuw matige vorst verwacht. Morgen kan er wat lichte neerslag vallen en wordt het 3 graden. In de nacht vriest het dan 1 tot 3 graden. Dinsdag overdag wordt het 1 of 2 graden en 's nachts vriest het dan een graad of 3. De dagen daarna lijkt het 's nachts weer iets harder te gaan vriezen.De Meldkamer Noord-Nederland waarschuwt trouwens wel voor de kwaliteit van het ijs op sloten, grachten en meren. "Het ijs is vaak nog niet dik genoeg om te betreden. Wij raden dan ook af om nu al op het ijs te gaan", aldus de meldkamer.