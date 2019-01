Deel dit artikel:













Keramisch Museum Goedewaagen overdonderd door schenkingen Een deel van de Art Nouveau-collectie Holland (foto: RTV Drenthe/Serge Vinkenvleugel) De vazen uit de collectie Holland lijken op Chinese grafbronzen van tweeduizend jaar geleden (foto: RTV Drenthe/Serge Vinkenvleugel) Tegeltableau van zeilschip de Halve Maan van Henry Hudson in 1605 de route naar de Amerikaanse oostkust vindt (foto: RTV Drenthe/Serge Vinkenvleugel)

Keramisch Museum Goedewaagen in Nieuw-Buinen is overdonderd door een groot aantal schenkingen. Eind vorig jaar kreeg het museum kreeg vijf bijzondere collecties en een aanzienlijk geldbedrag.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

De keramiek collecties komen uit het hele land. Zeer speciaal zijn 37 vroeg-Nederlandse majolica wandborden uit de periode na 1550 en een kapitale schenking van zeventig Art Nouveau-stukken gemaakt door de Faïence en Tegelfabriek Holland.



Hoge waarde

"We zijn heel erg blij, maar ook overdonderd door het grote aantal schenkingen, de belangrijkheid ervan, maar ook door de waarde" zegt een dankbare conservator Friggo Visser van het museum. Een ruwe schatting is dat alle nieuwe stukken samen een waarde van ruim anderhalve ton hebben. Visser laat twee van de nieuwe aanwinsten zien.



Kapitale collectie Holland

De grootste schenking is de collectie Holland. Zeventig stuks groot. Die is al klaargemaakt voor expositie en is nu ook al te zien. Alle stukken zijn in een korte periode tussen 1896 en 1905 gemaakt in de Faïence en Tegelfabriek Holland in Utrecht. Ze vertegenwoordigen de bloei van de vroegere Jugendstil in keramiekstad Utrecht. Alle zijn Art Nouveau-werken die zich qua kleur en vormgeving sterk onderscheiden van de andere fabrieken uit die tijd.



Majolica uit 1550-1650

Pieter Baas, oud-directeur van tegelfabriek Albarello en ook keramiekverzamelaar heeft 37 vroeg-Nederlandse majolica wandboden geschonken. Het zijn de eerste Nederlandse zo ruim gedecoreerde keramiekstukken gemaakt tussen 1550 en 1650. Ze werden als scherven gevonden in de oude beerput en zijn bijna onzichtbaar gerestaureerd. In maart zijn ze bij Goedewaagen te zien.



Waarom schenken?

Visser denkt te weten waarom de gulle gevers juist bij Goedewaagen uit kwamen: de hoge leeftijd van de kunstverzamelaars, belastingvoordeel en de wetenschap dat de stukken goed terechtkomen. De conservator geeft een voorbeeld: "De Art Nouveau-collectie Holland komt van verzamelaar Schoonbrood uit Limburg. Hij is 75 jaar oud en heeft geen opvolgers die de collectie willen beheren. Bij schenking krijg je een flink belastingvoordeel over de waarde van wat je weg geeft. Schenkers komen bij ons uit, omdat ze weten dat de stukken hier niet in depot terechtkomen, maar een plek krijgen in de expositie. En dat we er ook educatief wat mee doen."



Keramisch Museum Goedewaagen is ook erg blij met de financiële schenkingen, want het museum draait zonder rijkssubsidie.