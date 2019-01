Deel dit artikel:













Gielen hoopt op Drentse derby in beker De hoofdtrainer van E&O heeft een wens (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - Drie Drentse clubs zitten maandagochtend in de kokers voor de loting van de achtste bekerfinale. E&O heeft twee ijzers in het vuur.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Door een beschermde status zijn Hurry-Up en E&O automatisch geplaatst voor de achtste finale. De Drentse clubs eindigden vorig seizoen in de top-10 van Nederland, waardoor ze een ticket voor de laatste zestien cadeau kregen.



Regiofinale

E&O 2 plaatste zich afgelopen donderdag voor de achtste finale van de beker. In de regiofinale van het Noorden was de reserveploeg, uitkomend in de eerste divisie, veel te sterk voor Unitas uit Rolde. De tweede divisionist werd in Emmen met ruime cijfers verslagen (36-22).



Zo heeft E&O twee ijzers in het vuur. Hoofdcoach Freek Gielen hoopt niet op een Emmens onderonsje. "Nee, absoluut niet. Het is leuk wanneer we allebei nog een ronde door kunnen. Daar gaan we voor", laat de oefenmeester weten.



Loting

Gielen heeft een andere wens. "Laten we hopen op Hurry-Up. Altijd goed", vertelt hij glimlachend. Doordat Hurry-Up (BENE-League) en E&O (eredivisie) niet in dezelfde competitie spelen, staat de Drentse derby al twee seizoenen lang niet op de agenda.



De bekercompetitie zou daar verandering in kunnen brengen. De loting is maandagochtend om 11:00 op het bondskantoor in Oosterbeek.