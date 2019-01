Project 'Anloo vergroent' opnieuw in de prijzen

Het project 'Anloo vergroent' uit Anloo heeft 1.000 euro gewonnen. Het project won de Drentse Kern met Pit-trofee 2018.

Vorig jaar werd Anloo ook al uitgeroepen tot duurzaamste dorp van de gemeente Aa en Hunze. Anloo Vergroent is ontstaan vanuit de Magnuskerk in het dorp. "Daar zijn we al heel lang bezig als fairtradekerk. Dat betekent dat wij alles zo duurzaam mogelijk doen", legt Karin Elema van de initiatiefgroep uit. "Daarna maakten wij de stap om een groene kerk te worden. Toen hebben we nagedacht over hoe we de verbinding met het dorp konden maken."De groep plaatste een oproep om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen. "De wedstrijd van de gemeente gaf ons wel een impuls, om ook iets op de kaart te zetten", aldus Elema.