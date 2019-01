Ondernemen in Drenthe: Hightech-sensoren uit Dwingeloo

Je rijdt er zo aan voorbij als je niet weet dat het er zit, maar een van de meest geavanceerde meetsensormakers van Nederland zit in Dwingeloo. De sensoren van Klay Instruments gaan de hele wereld over.

Sterker nog: "In Nederland zijn wij de enige die dit doen bij mijn weten", vertelt directeur Egbert Timmer in Ondernemen in Drenthe."Wij ontwikkelen en produceren hier niveaumeetapparatuur", legt Timmer uit. Sensoren voor de industrie die van alles kunnen meten. Bijvoorbeeld hoeveel vloeistof er in een tank zit of hoeveel druk er op een leiding staat. Het bijzondere aan de sensoren uit Dwingeloo is dat ze heel nauwkeurig zijn en dat het maatwerk is. Timmer vertelt dat het bedrijf zich op die manier kan onderscheiden van concurrenten."Het is opgericht door mijn schoonvader Klaas de Jong, vandaar ook de 'k', 'l', 'a', in Klay Instruments", zegt Timmer. Het bedrijf zat eerst in Smilde en is later naar Dwingeloo verhuisd."Hij heeft vroeger als machinist voor de Shell gewerkt en daar was hij met meet- en regelapparatuur in aanraking gekomen. Van daaruit heeft hij een handelsfirma opgericht en wij hebben ons als bedrijf daarin verder bekwaamd.""Wij exporteren onze producten naar meer dan vijftig landen wereldwijd", vertelt Timmer. Volgens hem zit daar de groei van het bedrijf ook in. Maar ook in de buurt is Klay Instruments actief. "In Drenthe zijn dat FrieslandCampina Domo in Beilen, DOC in Hoogeveen, maar ook bijvoorbeeld het waterschap en de provincie Drenthe, waarvoor we de gelijkwatermetingen in de sluizen verzorgen.""Wat wij hier maken daar zijn we trots op. Gewoon omdat het een heel nauwkeurig product is, waarmee we ons kunnen meten aan de wereldmarkt. Dat brengt een stukje trots met zich mee"{, aldus Timmer.