Bedrijf uit Aalden kwaad over uitzending Keuringsdienst van Waarde

"Uiterst onzorgvuldige research en een volledig fout beeld dat hersteld moet worden." Dat zegt directeur Jan Buining van het bedrijf TastyBasics uit Aalden over de manier waarop producten van zijn bedrijf in beeld zijn gebracht bij het tv-programma Keuringsdienst van Waarde.

De meest recente uitzending van het programma ging over verborgen suikers in voedingsproducten. Pakken met repen van het bedrijf waren te zien in het consumentenprogramma, dat inzicht geeft in de productie van voedsel en andere producten."Onze producten lagen in een aantal scenes vooraan op een tafel vol producten met verborgen suikers. Ik wist niet wat ik zag. Er is juist bij ons geen sprake van 'sluipsuikers'. Dat willen we helemaal niet en past niet in onze missie en visie. Ons product bevat juist veel vezels, die goed voor ons zijn. Alle andere suikers komen uit hele onbewerkte grondstoffen", aldus Buining.De directeur wil op korte termijn met de programmamakers om tafel. "Ik wil herstel van het foute beeld dat is opgeroepen door mijn producten te gebruiken als onderdeel van het thema van de uitzending. Daarbij sluit ik niets uit", waarschuwt hij.Eindredacteur Maarten Remmers van de Keuringsdienst van Waarde liet vandaag tegenover Dagblad van het Noorden weten dat het product van Buining inderdaad niets te maken heeft met het thema van de uitzending. Hij belooft dat het product van TastyBasics wordt geblurd en op de website wordt geschreven dat ten onterechte een verkeerde indruk kan zijn gewekt over het product van het bedrijf uit Aalden.