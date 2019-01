Deel dit artikel:













Luister hier live naar FC Emmen - PSV Luister live naar FC Emmen - PSV

VOETBAL - FC Emmen begint vandaag aan de tweede seizoenshelft in de eredivisie. Koploper en regerend landskampioen PSV is in de Oude Meerdijk de eerste tegenstander van 2019.





Bij PSV zijn er geen verrassingen in de opstelling. Érick Gutiérrez krijgt, zoals ook al in de laatste wedstrijden voor de winterstop, de voorkeur boven Gastón Pereiro.



Live

Luisteren naar het live-radioverslag doe je door op de onderstaande link te klikken.



