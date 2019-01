Deel dit artikel:













FC Emmen stunt tegen landskampioen PSV: 2-2 FC Emmen viert feest na het punt tegen landskampioen PSV

VOETBAL - FC Emmen heeft in de eerste wedstrijd na de winterstop gezorgd voor een daverende stunt door landskampioen PSV een punt af te snoepen. Lange tijd leek de Drentse club kansloos, maar invaller Nicklas Pedersen bleek goud waard.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

De spits scoorde in de laatste tien minuten twee keer waardoor Emmen een 2-0 achterstand wegpoetste. Met het punt blijft de Drentse club boven de degradatiestreep staan, op plek 15 met 18 punten uit 18 duels.



Luuk de Jong

Het was een eerste helft zoals werd verwacht: PSV aan de bal en Emmen dat hoopte op een omschakelingsmomentje. Die omschakelingsmomenten waren in die eerste 45 minuten zeer schaars omdat de regerend landskampioen Emmen simpelweg die mogelijkheid niet gaf. De formatie van Mark van Bommel zette hoog druk en dwong Emmen tot het maken van fouten in de opbouw. Bovendien was PSV ook aan de bal oppermachtig. De 0-1 van Luuk de Jong, na exact een kwartier, was dan ook niet verrassend al hadden de gasten daarvoor (behoudens drie corners) nog geen echte kans gehad. De Jong kopte sterk binnen uit een voorzet van Denzel Dumfries. Voor de topscorer van de eredivisie was het zijn 15e treffer.



Dumfries

PSV kreeg kort na de 1-0 een grote kans om het duel al vroeg in het slot te gooien. Dumfries, nu op aangeven van De Jong, schoot echter wild over.



Speldenprikjes

FC Emmen stichtte in het tweede gedeelte van de eerste helft ook wel wat gevaar. Glenn Bijl was de eerste Emmenaar die Jeroen Zoet onder vuur nam, alhoewel zijn poging een dikke meter naast ging. Ook nieuweling Michael de Leeuw liet zich in positieve zin zien met twee fraaie pogingen. Zijn eerste (een verrassend afstandschot) ging naast en zijn tweede actie (een mooie omhaal) ook.



VAR

De tweede helft werd in eerste instantie bepaald door de video assistent referees (Van Boekel en Inia). De hulpjes in Zeist keurden twee goals van PSV af. De eerste na een vrije bal, waarbij Scherpen uitgleed en Dumfries in buitenspelpositie scoorde na doorkoppen van De Jong en de tweede nadat Erick Gutierrez een schot van Rosario met zijn hand verlengde. De derde inzet van PSV, na rust, was zelfs te machtig voor de VAR. Angelino ramde de bal fantastisch binnen: 0-2.



Weergaloze slotfase

Het duel leek gespeeld, maar invaller Nicklas Pedersen zorgde voor een Emmen weergaloze slotfase door twee keer te scoren. Zijn eerste maakte hij na een prachtige steekpass van Michael Chacon en zijn tweede, in blessuretijd, produceerde hij net als een dikke maand geleden tegen Groningen met het hoofd.