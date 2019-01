Deel dit artikel:













Fleur Nagengast eindigt op achtste plaats in Pontchâteau Fleur Nagengast wordt achtste in Frankrijk

VELDRIJDEN - Veldrijdster Fleur Nagengast uit Beilen is tijdens de Wereldbekerwedstrijd in het Franse Pontchâteau op de achtste plek geëindigd. Daarmee kwam zij als tweede belofte over de meet achter Ceylin Del Carmen Alvarado, die als vierde eindigde.

In de stand van de Wereldbekerwedstrijden onder de 23 jaar staat de renster van Telenet Fidea Lions nu op de tweede plaats met 295 punten. Ceylin Del Carmen Alvarado leidt met 327 punten.



De overwinning in Pontchâteau ging naar Marianne Vos, die Denise Betsema en Maud Kaptheijns achter zich liet. Vos pakte voor het eerst in haar carrière de eindoverwinning van het wereldbekerklassement. Door haar ruime voorsprong op nummer 2 Annemarie Worst, kan zij niet meer achterhaald worden. Volgende week is de laatste Wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide.