WKE'16 klopt CEC, Meertens vindt titel niet onmogelijk Coach van WKE'16 Jouke Jan Meertens met zijn handen in de broek (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

VOETBAL - WKE'16 heeft voor de derde keer op rij in de derde klasse C gewonnen. Na een overtuigende eerst helft (2-0) werd CEC met 4-0 aan de kant gezet. Coach Jouke Jan Meertens vindt de oranjehemden een kanshebber op de titel.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Door goals van Jochem Scholten en Jozef Brink kende WKE'16 een uitstekende start. Pas vijf minuten voor het rustsignaal liet CEC, via spits Michel Kingma, wat zien.



Zeven punten

Na de pauze hadden de gasten uit Emmer-Compascuum het meeste balbezit. Op het kunstgras in Emmen kon de formatie van Erwin van Oosten niet overtuigen. In de slotfase prikten Henk Bakker en Harold Wolters namens de thuisploeg nog eens raak.



Door de thuiszege blijft het gat tussen WKE'16 en koploper EMMS zeven punten. Coach Jouke Jan Meertens, die vorige week zijn aflopende contract verlengde, vindt dat de Emmenaren een van de kanshebbers op de titel zijn.



Flow

"Met name voor de club gaan we voor het hoogste", glimlacht Jouke Jan Meertens na de winstpartij. Vanuit de vijfde klasse werd WKE'16 twee keer achter elkaar kampioen, waardoor het uitkomt in de derde klasse. "We hebben in potentie gewoon een goede groep. We zitten toch wel in de flow. Het gat is maar zeven punten. Ik zeg niet dat de titel onmogelijk is."