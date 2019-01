Deel dit artikel:













Alcides in slotfase van hemel naar hel De spelers van Alcides verlaten het veld met een kater (foto: RTV Drenthe/Ger Hensen)

VOETBAL - Alcides is de tweede seizoenshelft in de Hoofdklasse A begonnen met een zure nederlaag. De Meppelers gingen thuis in extremis onderuit tegen het hooggeplaatste RKZVC: 1-2.

Geschreven door Ger Hensen

Alcides had vroeg in het seizoen de heenwedstrijd in het Gelderse Zieuwent ruim gewonnen, maar op het eigen kunstgras kon de ploeg van trainer Wilko Niemer aanvankelijk nauwelijks een vuist maken. Het was veelzeggend dat de thuisclub pas in de 36e minuut de eerste kans realiseerde. Jermain Wobbes schoot de bal vanaf de linkerflank tegen het zijnet.



Openingstreffer

Op dat moment ging RKZVC, de nummer twee van de ranglijst, al geruime tijd aan de leiding. Sjors Storkhorst was in de tiende minuut van dichtbij de maker van de openingstreffer. In het vervolg van de eerste helft kreeg RKZVC, mede door slordig spel van Alcides, verschillende kansen om verder uit te lopen, maar de 0-2 bleef uit.



Omhaal

De Drentse middenmoter kwam na de hervatting beter voor de dag en trok alsnog het initiatief naar zich toe. Naarmate de wedstrijd vorderde werd Alcides ook steeds gevaarlijker, maar de gelijkmaker leek achterwege te blijven. In de 87e minuut zorgde Jermain Wobbes echter alsnog voor de 1-1. De spits was succesvol met een prachtige omhaal.



Kater

Olaf de Grip bezorgde Alcides met een schot bijna de 2-1, maar RKZVC-doelman Huib Jonkman lag dwars. In de absolute slotfase liep de promovendus tegen een stevige kater aan. Invaller Jens Schutten dompelde Alcides in rouw door de 1-2 in de korte hoek te schieten. Keeper Pieter IJzerman maakte bij die tegengoal geen beste indruk.



Shimeri

Alcides kon bij de hervatting van de competitie geen beroep doen op Wahid Shimeri. De aanvaller vroeg tijdens de winterstop - tot teleurstelling van Niemer - overschrijving aan naar een andere club. "Daar steken we geen energie meer in", aldus de trainer.