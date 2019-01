Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Noordelijke Motorbeurs gaat strijd aan met internet Even een stukje rijden op een simulator (foto: RTV Drenthe/Steven Ophoff

Beurzen hebben het over het algemeen zwaar en ook de Noordelijke Motorbeurs moet vechten voor de aandacht van de liefhebber. "De beleving is natuurlijk wel belangrijk", zegt organisator Fred Maring.

Het karakter van beurzen verandert, zien ze in hallen van Expo Assen. Vroeger kwamen bezoekers vooral voor informatie en om dingen te kopen. Juist die voorzieningen kunnen liefhebbers ook prima op internet vinden.



Van het nieuwste tot het oudste

Op de Noordelijke Motorbeurs is daarom ook het aanbod diverser geworden. Zo staat, naast de nieuwe motoren van verschillende grote motormerken, ook eene stand van de Veteraan Motoren Club. Een motorclub die probeert de oudste motoren op de weg te houden. Enkele tweewielers uit de collectie rijden al meer dan honderd jaar rond.



De motorclub staat doorgaans niet op dit soort grote algemene beurzen, maar Gert Holmersma is positief over de aandacht. "We hebben diverse folders uitgedeeld en hopen toch op een paar nieuwe leden."



Spektakel

De organisatie van de motorbeurs probeert de bezoekers ook op andere manieren meer te bieden dan het internet. Zo geeft een trialsrijder demonstraties, kunnen bezoekers een proefrijlesje krijgen en staat er een racesimulator op de beursvloer.



"Ik zou hier graag een stuntteam met racemotoren binnen willen hebben, maar dat gaat gewoon niet." verklaart Maring. "Een nadeel is dat we binnen zitten. Je zit met motorfietsen wel met uitlaatgassen, dus je bent beperkt in wat je kan doen. Het liefst had ik hier heel veel activiteiten, maar ook met de veiligheid moet je rekening houden."



Overigens weten de bezoekers nog steeds in grote getale de Expo Assen te vinden, dat ziet Fred Maring ook wel. "Er is heel veel positiefs ook te melden hoor, het is niet allemaal negatief, absoluut niet."