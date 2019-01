Deel dit artikel:













Oud-marathonschaatser Arjan Smit keurt natuurijs voor eerste marathon Oud-marathonschaatser Arjan Smit keurt natuurijs voor eerste marathon (foto: ANP/Vincent Jannink)

SCHAATSEN - Oud-marathonschaatser en skeeleraar Arjan Smit uit Nijeveen zal het ijs keuren voor de eerste marathon op natuurijs, mochten er verzoeken komen van de ijsbanen. Hij vervangt marathoncoördinator van de KNSB Willem Hut die al op de Weissensee in Oostenrijk zit.

Geschreven door Karin Mulder

Smit is na z'n actieve carrière discipline-manager van het inline-skaten geworden bij de KNSB. Tussen 1999 en 2005 werd hij zeven keer op rij kampioen op de marathon bij het inline-skaten. Als schaatser pakte hij in 2006 de nationale marathontitel op kunstijs.



Topschaatsers ook naar Oostenrijk

Ingmar Berga uit Hoogeveen is met zijn ploeg Okay fashion & jeans/Interfarms vandaag ook al naar Oostenrijk gevlogen. Imke Vormeer uit Meppel is met de auto onderweg. En Frank Vreugdenhil uit Eldersloo vertrekt morgen.



Programma Weissensee

Donderdag staat op de Weissensee de Aart Koopmans memorial op het programma. Zaterdag volgt dan de strijd om de open Nederlandse titel en volgende week woensdag is de Alternatieve Elfstedentocht.