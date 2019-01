Deel dit artikel:













Achilles 1894 gaat geflatteerd met 3-0 onderuit tegen Hoogland Achilles 1894 leed tegen Hoogland de zevende nederlaag van het seizoen

VOETBAL - Achilles 1894 uit Assen heeft in de Hoofdklasse A opnieuw een nederlaag geleden. Op bezoek bij Hoogland verloor de club met 3-0. De laatste overwinning van de ploeg van trainer Paul Weerman dateert alweer van 21 oktober.

Ook in de wedstrijd tegen Hoogland kreeg Achilles genoeg kansen, maar opnieuw werden die niet benut. De thuisploeg kwam vlak voor rust op voorsprong door een doelpunt van Stijn Mossink. Even daarvoor moest Achilles met tien man verder omdat Mehran Ali Pour Asli een rode kaart kreeg.



Kansen na rust

Ondanks de rode kaart ging Achilles na rust wel beter voetballen. Het kreeg ook voldoende kansen, maar kon uiteindelijk het net niet vinden. "Scoren hoort ook gewoon bij voetbal. Dat is wel de simpele conclusie", aldus Weerman. "Uiteindelijk verlies je door een makkelijk gegeven penalty en een doelpunt diep in blessuretijd."



Elfde plaats

Door de nederlaag zakt Achilles 1894 verder weg na de elfde plaats in de Hoofdklasse A. Volgende week speelt de ploeg uit Assen een thuiswedstrijd tegen AWC uit Wijchen.