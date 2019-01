Deel dit artikel:













MSC verliest van directe concurrent DEM MSC leed in Beverwijk een 3-0 nederlaag tegen DEM (Foto: Archief)

VOETBAL - MSC heeft in de Hoofdklasse A een ruime 3-0 nederlaag geleden tegen RKVV DEM uit Beverwijk. De ploeg van trainer Berry Zandink kreeg genoeg kansen, maar kon uiteindelijk geen doelpunten maken.

In de eerste helft kwam DEM op voorsprong door een doelpunt van Mehmet Gencer. In de tweede helft kreeg MSC de kans op 1-1, maar de poging van Justin Benjamins werd van de lijn gehaald. Even later had ook Jos Fidom de treffer op zijn schoen, maar ook hij kon niet scoren.



DEM

Uiteindelijk vielen de doelpunten voor DEM. In de 66ste minuut maakte Daniel Man de 2-0. Daarna ging MSC vol op de aanval spelen, maar vlak voor tijd scoorde DEM via de counter. Anthony van Dongen bepaalde de eindstand op 3-0.



Door de nederlaag zakt MSC naar de zesde plek in de Hoofdklasse A. DEM stijgt daarentegen naar plek vier. Volgende week speelt de formatie uit Meppel opnieuw een uitwedstrijd. Dan is Fortuna Wormerveer de tegenstander.