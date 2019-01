Deel dit artikel:













IJsracer Iwema wordt tweede in Oostenrijk IJsracer Jasper Iwema eindigt op de tweede plaats in het Oostenrijkse Wiesbaden (Foto: archief RTV Drenthe)

IJSPEEDWAY - IJsracer Jasper Iwema uit Hooghalen is tijdens een internationale wedstrijd in het Oostenrijkse Weissenbach op een tweede plek geëindigd. De 29-jarige coureur moest enkel de Duitser Luca Bauer voor zich dulden.

Iwema wist in de laatste heat de Duitser Markus Jell af te troeven. De ijsracer uit Hooghalen eindigde daarin als tweede en pakte daarmee de benodigde twee punten. De finalerace werd gewonnen door eindwinnaar Bauer.



Plan B

De druiven waren zuur nadat Iwema zich vorige week in Finland niet wist te kwalificeren voor het WK IJspeedway. Nu wil Iwema zich volledig voorbereiden op het EK. Hij vertrekt nu naar Rusland waar het Europees Kampioenschap plaatsvindt. "Het belangrijkste voor mij is dat ik tussen sterke coureurs blijf racen en die zitten nou eenmaal vooral in Rusland", aldus Iwema.



Het EK is op 9 en 10 februari in het Russische Ufa.