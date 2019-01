Deel dit artikel:













Kunstgrasvoetbal in Onze Club Vijf kunstgrasduels in eerste reguliere Onze Club van het 2019

VOETBAL - In de eerste reguliere uitzending van Onze Club in het nieuwe jaar hebben we noodgedwongen alleen beelden van wedstrijden die op kunstgras werden gespeeld. Door de vorst in de afgelopen dagen werden de meeste duel op 'gewoon' gras afgelast.





In de 3e klasse D reisden we achter het nog ongeslagen SC Elim aan naar Lutten.



Alcides speelde vanmiddag op eigen veld tegen RKZVC en in de derde klasse werd op datzelfde moment de burenruzie tussen WKE'16 en CEC.



ACV ontving in de zatedaghoofdklasse B laagvlieger CSV Apeldoorn en een klasse lager speelde de koploper (HZVV uit Hoogeveen) tegen middenmoter d'Olde Veste'54.