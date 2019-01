Supersub Pedersen: Op deze manier wil ik wel bankzitter blijven

VOETBAL - Weer flikte hij het en weer deed hij met zijn rechtervoet en het hoofd. Nicklas Pedersen beleefde vanmiddag, net als een maand geleden in Groningen, een gouden invalbeurt.

Tegen FC Groningen leverden zijn goals de Drentse club drie punten op en vanmiddag voelden zijn goals, die zorgden voor een 2-2 tegen PSV, als een driepunter."Als ik elke week twee keer scoor wil ik wel bankzitter blijven", lachtte de Deense spits na afloop. "Nee zonder gekheid, natuurijk wil ik het liefst elke week spelen, maar dat kan simpelweg nu nog niet. Ik had dus ook vrede met mijn rol als invaller en ben blij dat ik het team heb kunnen helpen."Pedersen roemde zijn ploeggenoten ("ze hebben keihard gewerkt om in de wedstrijd te blijven") en ook het publiek. "Ja, de supporters waren geweldig. Ik denk ook dat dit een geweldige middag was voor iedereen die de club een warm hart toedraagt."