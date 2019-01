Deel dit artikel:













Uitslagen zondagvoetbal Bekijk hier alle uitslagen van vanmiddag

VOETBAL - In het eerste amateurvoetbalweekend na de winterstop werden er door de vorst een groot aantal duels afgelast maar kunstgras bood voor diverse clubs, of ze daar nu blij mee waren of niet, uitkomst





Bekijk hieronder alle uitslagen van de duels van vanmiddag...

Drie van de vier Drentse zondaghoofdklasser kwamen in actie en alledrie zonder resultaat. Achilles 1894, MSC en Alcides verloren. Hoogeveen kwam niet in actie.Bekijk hieronder alle uitslagen van de duels van vanmiddag...