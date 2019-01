VVD Assen wil duidelijkheid over beloofde kleedkamers ACV

De Asser VVD-fractie springt in voetbalclub ACV. Ze eist duidelijkheid van het college van burgemeester en wethouders over uitbreiding van de kleedruimte en vervanging van de hoofdtribune.

In de begrotingsvergadering van de gemeente Assen op 5 november stelde ACV-voorzitter Marco de Rijke vragen over eerdere beloftes vanuit de gemeente hierover.Zo'n tweeënhalf jaar geleden was al duidelijk dat ACV, vanwege een stijging van het ledenaantal, meer kleedruimte nodig had. Dat moet volgens de normen van voetbalbond KNVB. Ook moet de hoofdtribune, waar asbest op het dak ligt, vervangen worden.ACV sprak meerdere keren met de gemeente en die liet weten de noodzaak voor het bouwen van extra kleedruimtes en een nieuwe tribune te onderkennen. Toch heeft de club na tweeënhalf jaar nog geen duidelijkheid, bleek in november. ACV heeft het gevoel dat ze aan het lijntje wordt gehouden.Naar aanleiding van de vragen vragen van De Rijke zegde burgemeester Marco Out toe dat de club en de gemeenteraad op korte termijn een brief met een situatieschets zou krijgen. Volgens VVD-fractievoorzitter Rasker is dat na tien weken nog steeds niet gebeurd.Daarom heeft nu Rasker vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Hij wil weten wanneer de raad en de voetbalclub duidelijkheid krijgen over de stand van zaken.