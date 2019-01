Deel dit artikel:













Appartementen Zuidwolde ontruimd vanwege gaslek De bewoners van het complex moesten voor de zekerheid naar buiten (foto: De Vries Media) Brandweerlieden hadden het lek na een half uur gevonden (foto: De Vries Media)

Een aantal appartementen in een complex aan de Kooyplasse in Zuidwolde is vanavond ontruimd vanwege een gaslek.

Meerdere mensen werden misselijk. De brandweer ontruimde het complex uit voorzorg. Na een zoektocht is het lek in een van de appartementen gevonden.



Na een half uur was het gedicht en konden de meeste bewoners weer naar huis. Twee moesten worden behandeld in de ambulance. Daarna konden ook zij terug naar huis.