'Tegenwoordig worden we niet meer nerveus van een bloedmaan' De bloedmaan was een opmerkelijk verschijnsel aan de hemel (foto: Martijn Huigen) Vanochtend kleurde de maan bloedrood (foto: Martijn Huigen)

Langzaam wordt hij weer zichtbaar zoals we hem kennen: de maan. Vanochtend stond de aarde precies tussen de zon en de maan, waardoor er sprake was van een totale maansverduistering. Bovendien kleurde hij rood: de bloedmaan.

Onder andere in het Planetron in Dwingeloo werd naar de maan gekeken. "Dit komt slechts eens in de twee jaar voor", vertelt Albert Weishaubt van het Planetron. "Je kunt het beste buiten gaan staan en naar boven kijken. Dat is echt het mooiste."



Hoe ontstaat een bloedmaan?

Bij een maansverduistering trekt de maan door de schaduw van de aarde. Daardoor valt er totaal geen zonlicht erop. Doordat in onze atmosfeer het rode licht wordt afgebogen, viel het licht op de maan. Die kleurde daardoor rood. "Je kunt het een beetje vergelijken met de ondergaande zon die ook rood kleurt", zegt Weishaubt. "Die rode kleur doet denken aan bloed. Daarom wordt dit een bloedmaan genoemd."



In vroegere tijden schrokken mensen als ze een bloedmaan zagen, weet Weishaubt. "Ze bedachten er verschrikkelijke dingen bij, omdat ze de oorzaak van het verschijnsel niet kenden. Maar ze wisten wel dat als je ging trommelen, de bloedmaan verdween. Tegenwoordig worden we er niet meer nerveus van."