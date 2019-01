Nieuw-Buinen dreigt naast eerste marathon op natuurijs te grijpen

Er komt vandaag in ieder geval geen marathon op natuurijs in Nieuw-Buinen. Volgens de plaatselijke ijsvereniging ligt er slechts 2,5 centimeter, terwijl drie centimeter vereist is.

Daarom maken Haaksbergen en Noordlaren nu de meeste kans. Arjan Smit uit Nijeveen, keurmeester van de KNSB, keurde vanochtend om 8.00 uur in Haaksbergen. Daar ligt vijf centimeter ijs. Om 10.00 uur wordt het ijs gekeurd in Noordlaren.Smit hoeft in ieder geval niet naar Nieuw-Buinen. "We zijn de baan nog aan het prepareren", vertelt Monique Wessels van de plaatselijke ijsvereniging. "Er zitten nog wat oneffenheden op de baan."Assistent-ijsmeester Simon Schaap vindt dat de baan er over het algemeen prachtig bij ligt, maar heeft ook sterke twijfels of het ijs dik genoeg is. "Ik denk dat het net geen drie centimeter is, dus dat is niet genoeg." Of er een marathonvierdaagse komt, is ook maar de vraag. "De temperatuurvoorspellingen zijn wisselend en overdag is het te warm. De zon is de grote spelbreker."Ondertussen wordt er wel hard gewerkt om het ijs optimaal te preparen. Daarbij wordt onder meer een gasbrander gebruikt. Schaap: "Gisteren ging hier de baan kapot. Gisteravond vroor het weer dicht, maar toen we er met een trekker overheen reden brak het ijs."Vandaag blijft de organisatie bezig met de ijsbaan. "We gaan gewoon door en zien wel waar het schip strandt."Vorig jaar had Haaksbergen de primeur. Veenoord, dat de laatste jaren ook meedeed in de strijd om de eerste marathon op natuurijs, liet gisteren al weten de handdoek in de ring te gooien.In de ideale situatie wordt er vanavond een marathon gehouden. Dan zouden sommige grote namen in het marathonschaatsen ook nog mee kunnen doen, voordat ze naar de Weissensee vertrekken. Daar wordt vanaf morgen de Alternatieve Elfstedentocht verreden.