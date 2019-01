Vijf centimeter ijs: Haaksbergen is er klaar voor

Het lijkt erop dat Haaksbergen voor de tweede keer achter elkaar de eerste marathon op natuurijs kan houden. Het ijs is daar vijf centimeter dik. En dat is ruim voldoende.

Vanochtend was de KNSB in Overijssel om het ijs te keuren. De delegatie is nu onderweg naar Noordlaren, waar om 10.00 uur het ijs wordt gekeurd.Waarschijnlijk volgt daarna de beslissing. Hoe laat dat gebeurt, is nog onduidelijk. "Maar we moeten het vóór 11.00 uur wel weten", zegt Wouter Otten van de ijsvereniging Haaksbergen RTV Oost . "Want we hebben wel de tijd nodig om alles op te bouwen."Noordlaren is nu nog de enige serieuze uitdager van Haaksbergen. Nieuw-Buinen grijpt sowieso naast de eerste marathon op natuurijs. Vanochtend bleek dat het ijs daar 2,5 centimeter dik is, terwijl drie centimeter vereist is.