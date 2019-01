Activisten blokkeren ingang kerncentrale Lingen

Twaalf tegenstanders van kernenergie hebben vanochtend de ingang van de kerncentrale bij het Duitse Lingen, vlak over de grens bij Coevorden, geblokkeerd.

De demonstranten hebben twee metalen constructies gebouwd met een vlag ertussen. Medewerkers van de centrale kunnen daardoor met hun auto niet het terrein op. Twee activisten hebben zich in de top van de bouwwerken vastgeketend.Volgens de politie is de demonstratie niet aangemeld en daarom illegaal. De twee activisten die zich in de metalen constructie hebben genesteld, worden eruit gehaald.Zaterdagmiddag werd ook al gedemonstreerd bij het Duitse Lingen, meldt RTV Oost . Daar deden ook enkele Nederlanders aan mee. Begin december brak er in de nucleaire splijtstoffabriek naast de kerncentrale brand uit. De demonstranten willen dat de politiek ingrijpt en beide locaties sluit.