Noordlaren trekt zich terug, eerste marathon naar Haaksbergen

De eerste marathon op natuurijs wordt vanavond verreden in Haaksbergen. Noordlaren heeft zich teruggetrokken uit de strijd, omdat de kwaliteit van het ijs onvoldoende is.

RTV Drenthe zendt vanavond de eerste marathon op natuurijs live uit op TV. Daarnaast is hij ook live te zien op onze website. De uitzending begint om 19.00 uur met de wedstrijd van de dames, een uur later gevolgd door de marathon van de heren.

Het ijs op de baan van schaats- en skeelerclub IJSCH in Haaksbergen is vier tot vijf centimeter dik, ruim voldoende voor het houden van een wedstrijd.Die conclusie trok Arjan Smit, die namens de KNSB vanochtend de ijsdikte in Haaksbergen ging meten. Kort daarna trok de belangrijkste concurrent Noordlaren zich terug uit de strijd, vanwege de ontoereikende kwaliteit van de ijsvloer en de weersverwachting. Ook Nieuw-Buinen was in de race voor een marathon, maar hier was het ijs ook te dun.Omdat de weersvooruitzichten onzeker zijn, zal het bij deze ene wedstrijd blijven en komt er nu geen Vierdaagse op Nederlands natuurijs. De knoop is daarom snel doorgehakt om de wedstrijd vanavond in Haaksbergen te laten verrijden. De vrouwen zullen daar starten om 19.00 uur, het mannenpeloton begint om 20.00 uur."Haaksbergen had gisteren drie centimeter ijs en was dus het eerste", zegt voorzitter Jan Geert Veldman van de baan in Noordlaren. "Zij kunnen vanavond al, wij wilden graag morgen. Maar er kan maar één marathon verreden worden, omdat de wedstrijdrijders op de Weissensee zitten."Veldman hoopte op een marathonvierdaagse, maar dat zit er dus niet in. "Ik ben er verbaasd over dat er maar één marathon verreden mag worden."