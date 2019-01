Deel dit artikel:













Eerste marathon op natuurijs live te zien bij RTV Drenthe In Haakbergen zijn ze er klaar voor (foto: ANP / Robin Utrecht)

De marathonschaatsers mogen vanavond los in de eerste wedstrijd op natuurijs. De ijsbaan in Haaksbergen heeft net als vorig jaar de primeur. Arjan Smit van de schaatsbond KNSB mat een ijsdikte van 4 tot 5 centimeter op de baan. Dat is ruim voldoende voor het houden van een wedstrijd.





Noordlaren trekt zich terug

Kort na de meting in Haaksbergen trok belangrijkste concurrent Noordlaren (ijsclub De Hondsrug)



Vorig jaar ging de primeur ook al naar Haaksbergen. Daarna werden er nog marathons verreden in Arnhem en Noordlaren. Een vierdaagse zat er toen, net als dit jaar, niet in. De marathon van vanavond is live te zien bij RTV Drenthe. We zenden de wedstrijd uit op TV Drenthe en via onze website. De wedstrijd bij de vrouwen begint om 19.00 uur, de mannen starten een uur later.Kort na de meting in Haaksbergen trok belangrijkste concurrent Noordlaren (ijsclub De Hondsrug) zich terug uit de strijd , vanwege de slechte kwaliteit van de ijsvloer en de weersvooruitzichten.Vorig jaar ging de primeur ook al naar Haaksbergen. Daarna werden er nog marathons verreden in Arnhem en Noordlaren. Een vierdaagse zat er toen, net als dit jaar, niet in.