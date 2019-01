'Eerste marathon op natuurijs is een soort vervanger van de Elfstedentocht'

"De Elfstedentocht is natuurlijk de icoon van het schaatsen op natuurijs. De eerste marathon op natuurijs is een soort substituut geworden voor die tocht, die zeer waarschijnlijk nooit meer gehouden zal worden. Dus zullen we het hier mee moeten doen", doelt schaatshistoricus Marnix Koolhaas op de hype rondom het organiseren van de eerste marathon op natuurijs.

Het klassieke schaatsvirus stamt uit de zeventiende eeuw; wanneer kunnen we het ijs op? Dat is eigenlijk nooit weggegaan. En dat wordt door de media nu gesterkt in de concurrentie tussen de verschillende ijsclubs. Marnix Koolhaas

​Marnix Koolhaas (1960) werkt sinds 1986 voor de VPRO, o.a. als presentator/eindredacteur van het programma OVT, Andere Tijden en Andere Tijden Sport. Daarnaast publiceert hij regelmatig over de Nederlandse schaatsgeschiedenis. Zo verscheen in van zijn hand Schaatsenrijden - een cultuurgeschiedenis. Op dit moment werkt hij aan een geschiedschrijving van het langebaanschaatsen. Onlangs ontdekte hij dat de allereerste schaatsmarathon ooit in Japan werd gehouden.

Volgens de journalist/programmamaker van onder meer Andere Tijden (Sport) is het organiseren van schaatswedstrijden minstens zo oud als de eerste Elfstedentocht in 1909."Al voor de oorlog, toen het marathonschaatsen nog niet bestond, werden er overal langebaanwedstrijden gehouden. Ook toen was het al een soort race tussen de verschillende ijsclubs: wie kan de eerste langebaanwedstrijd organiseren van het jaar? Toen was onder andere de ijsclub in Diemen fameus om het organiseren van de allereerste wedstrijd. De weersverwachtingen waren toen nog niet zo zeker als nu. Ze schreven vaak een wedstrijd uit, terwijl er nog vorst moest komen. Dan hoopten ze maar dat over drie dagen de wedstrijd door kon gaan", vertelt Koolhaas.De primeur voor de eerste marathon op natuurijs is tegenwoordig landelijk voorpaginanieuws. "Het is een beetje een mediahype natuurlijk. Als het gaat vriezen, sinds de laatste Elfstedentocht in ieder geval, dan krijgen we allemaal weer schaatskoorts en willen we niet alleen het ijs op, maar ook wedstrijden houden.""Die concurrentie is de laatste jaren steeds groter geworden", beaamt Koolhaas. "Dat is wel door Veenoord aangezet, omdat iedereen dacht: ja, hallo, die krijgen steeds meer publiciteit. In het begin was die publiciteit natuurlijk gering, maar op een gegeven moment stond daar elke avond, zoals nu, de NOS en Hart van Nederland bij de sproeiwagens. En het zijn natuurlijk ook prachtige human-interestverhaaltjes. De beelden zijn ook mooi. Het appelleert aan een oer-Hollands gevoel en dat doet het altijd goed."Volgens Koolhaas is het klimatologisch vanzelfsprekend dat in onze provincie vaak wedstrijden zijn verreden. "Dat geldt ook voor Twente en Arnhem, daar vriest het over het algemeen net even een paar graden meer, dus is de kans het grootst dat het lukt.""Maar wat ik vooral interessant vind", vertelt Koolhaas enthousiast, "is dat het ijsclubs steeds innovatiever maakt om te zorgen dat je zo snel mogelijk je ijsbaan open kunt krijgen. En dan is die wedstrijd leuk als symbool, maar het gaat natuurlijk om het ijsvermaak voor de leden en de dorpsgemeenschap."De prominent schaatskenner vindt het historisch van belang dat de natuurijsclubs tijdens een vorstperiode aandacht krijgen. "Er zijn er nog zo'n driehonderd in Nederland die allemaal hun eigen ijsbaantje moeten proberen te onderhouden. Die dreigen allemaal te gaan verdwijnen, want voor die paar dagen vorst moeten ze een heel stuk land onderhouden. Het moet gepacht worden en er moeten veegmachines komen. Je wilt niet weten wat voor organisatie achter zo'n club schuilgaat.""Bovendien zijn ze een voedingsbodem - en dat vergeten veel mensen nog steeds - voor onze topschaatsers", doelt Koolhaas op de ijsverenigingen. "De meeste schaatsers komen van kunstijsbanen af, maar hoe zijn ze op die kunstijsbaan terechtgekomen? Door natuurijs. In dorpen zoals Nieuw-Buinen of Veenoord of waar dan ook, heb je geen kunstijsbaan in het dorp."Patrick Roest is volgens de historicus een goed voorbeeld van een schaatser die op natuurijs begon en uiteindelijk wereldkampioen werd. "Traditioneel gezien zijn ouders lid van een dorpsijsclub en die club organiseert altijd wel een paar keer per jaar een tochtje naar de kunstijsbaan. Roest heeft op de natuurijsbaan zijn eerste wedstrijdjes gereden. Met die club ging hij in Den Haag trainen en zo is hij opgekomen. Zonder die natuurijsclub zou-ie misschien wel gaan voetballen of korfballen. Dat kan allemaal wel in zijn dorp."Als ijsverenigingen verdwijnen, dan dreigt volgens Koolhaas daarmee ook de aanwas van nieuw schaatstalent te stokken. "Dat neemt nu al af. Het aantal jeugdleden van de KNSB zit in een behoorlijke val. Dat zijn er elk jaar toch weer minder. En je hebt ze nodig om de kunstijsbanen in leven te houden natuurlijk."