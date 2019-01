Waarom zien we steeds minder huismussen?

Komend weekend is het weer tijd voor de Nationale Tuinvogeltelling. Een soort die al jaren steeds minder geteld wordt is de huismus. Maar gaat het ook echt slecht met de huismus? We geven het antwoord in drie vragen.

In ons land broeden naar schatting zeshonderdduizend tot een miljoen paar huismussen. Dat zijn er heel veel: de huismus was jarenlang de meest algemene broedvogel van ons land. Toch staat hij sinds enkele jaren op de Rode Lijst. Dat komt omdat het aantal huismussen fors achteruitgaat.Sinds de jaren zeventig is het aantal huismussen gehalveerd. Maar verdwijnt de huismus dan binnenkort helemaal? Nou nee, dat ook weer niet. Het is nog steeds een algemene vogel en ook al wordt hij minder geteld, uit de cijfers van Sovon blijkt dat de het aantal de afgelopen jaren min of meer stabiel is.Huismussen en ringmussen zijn allebei echte mussen. De heggenmus is een heel andere vogel. Huismussen herken je aan het typische mussengetjilp. Ze zitten bijna altijd in groepen en je herkent ze aan hun kenmerkende verenkleed: de mannetjes hebben een grijs petje, lichtgrijze wangen en hebben veel strepen. Ze hebben een zwarte bef en dominante mannetjes hebben meer zwart dan minder dominante. Huismusvrouwtjes zijn bruin gestreept.De ringmus ziet er wat netter en chiquer uit met mooie witte wangen en een mooie roodbruine kap. Op de wang zit een zwarte vlek, de ring. Het uiterlijk van mannetjes en vrouwtjes ringmussen is gelijk. Ringmussen zijn geen stadsbeesten, je vindt ze meer op het platteland.Heggenmussen zijn totaal andere beesten: het zijn insecteneters met een fijn snaveltje. Huismussen zijn daarentegen zaadeters met een stevige, dikke snavel. Heggenmussen zijn bruin gestreept, net als de huismussen, maar ze hebben een blauwgrijze kop en het zijn geen groepsdieren. Ze beginnen al heel vroeg in het voorjaar te zingen en ze hebben een heel typisch, hoog liedje.Misschien woon je op de verkeerde plek of in de verkeerde buurt. Huismussen zitten het meest in wat oudere stadswijken met veel groen. In nieuwbouwwijken zijn ze veel minder algemeen of ze ontbreken er zelfs. De oorzaak: in een modern geïsoleerd huis is geen broedgelegenheid voor de mussen. Op het platteland zul je ze ook niet vaak zien en mussen houden ook niet van bosrijke omgeving. Dus vooral in dorpen en steden met veel groen en rommelhoekjes vind je ze. Daar houden mussen van.Wil je graag huismussen in je tuin? Mussenkenner Paul Mentink geeft tips.